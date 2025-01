Studenti ed esperti da vari Paesi europei per SHOOT con Forium e Liceo Marconi

Dal 14 al 17 gennaio si è svolta a San Miniato la prima mobilità del progetto Erasmus+ SHOOT, un’iniziativa di livello europeo dedicata a promuovere l’uso della fotografia digitale come strumento educativo, innovativo e inclusivo. Il progetto ha coinvolto studenti provenienti da Grecia, Spagna ed Estonia, che insieme agli studenti del Liceo Marconi di San Miniato e dell'agenzia formativa FORIUM di Santa Croce sull’Arno hanno partecipato a una serie di attività formative e culturali. Durante il programma si sono tenute visite guidate a San Miniato, Pisa e Firenze, con momenti dedicati alla pratica fotografica, alla scoperta del patrimonio storico-artistico e a laboratori esperienziali.

Il 14 gennaio studenti e insegnanti sono stati ospitati nei suggestivi locali storici della Fondazione Santa Chiara in San Miniato. Le delegazioni, per un totale di 85 persone, hanno iniziato i lavori con una visita virtuale del Liceo Marconi creata dagli studenti del liceo. A seguire un pranzo interculturale condiviso in cui ogni delegazione ha presentato le proprie tradizioni culinarie. Nel pomeriggio si sono svolti workshop tematici: per gli studenti attività teoriche sulla fotografia, mentre gli insegnanti hanno preso parte a sessioni dedicate alla creazione di ambienti di apprendimento inclusivi tenuti dalla formatrice Saida Nicolini. Il 15 gennaio, i partecipanti hanno applicato le competenze acquisite realizzando una sessione di fotografia di tipo naturalistico a San Miniato, seguita da un laboratorio sulla digitalizzazione. La giornata si è conclusa con attività collaborative su role play e problem-solving.

Il 16 gennaio il programma ha previsto una visita guidata a Pisa con un tour di Piazza dei Miracoli e sessioni pratiche di fotografia. Il 17 gennaio, invece, è stata la volta di Firenze, dove i partecipanti hanno visitato il Duomo e Piazza della Signoria e hanno preso parte a un'attività fotografica creativa a squadre, che ha rappresentato il culmine delle attività del progetto. La mobilità si è conclusa con una cena finale, un’occasione per celebrare l’esperienza condivisa e il successo dell’iniziativa.

Parallelamente, i referenti degli otto partner internazionali del progetto – FORIUM e Liceo Marconi (Italia), Carlos V School e Innohub (Spagna), Noored Ühiskonna Heaks (Estonia), IDEC e 3rd Gymnasium of Nikaia (Grecia), Danmar Computers (Polonia) – si sono incontrati per un meeting dedicato alla gestione del progetto. Le discussioni si sono concentrate sui risultati del primo work package, l’introduzione della metodologia del racconto digitale e la pianificazione delle prossime fasi, con particolare attenzione al monitoraggio della qualità e alla disseminazione dei risultati.

“Questa mobilità - commenta Francesca Ciampalini, presidente di FORIUM - ha rappresentato un’importante opportunità di crescita personale e professionale per tutti i partecipanti, promuovendo scambi culturali, collaborazioni internazionali e l’uso di strumenti innovativi per rendere l’apprendimento più inclusivo e coinvolgente”.

