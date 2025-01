Aggressione al Cas, Cgil chiede "un incontro col Comune"

Centro di accoglienza l’Orologio in viale Corsica a Firenze: dopo l’episodio di alcuni giorni fa (un ospite ha minacciato con un coltello un operatore del Cas), ecco una grave aggressione sabato scorso nei pressi del Cas.

Come Fp Cgil da tempo "segnaliamo le problematiche nel settore dell’accoglienza migranti. L’episodio di sabato scorso avvenuto in viale Corsica ci consegna una situazione difficile che mette a rischio la sicurezza anche di chi lavora, siano essi operatori delle strutture di accoglienza o personale del Corpo di Polizia Municipale, come nei fatti di sabato scorso.

Le problematiche dei lavoratori e delle lavoratici impiegati sono tante. Quelle degli operatori dei centri di accoglienza, ad esempio, che ci segnalano difficoltà nei processi di integrazione degli ospiti delle strutture (che spesso risultano essere già collegati a reti di connazionali presenti in città), ma anche di risorse non sufficienti dal punto di vista del personale impiegato nelle strutture.

La complessità dell’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati impone una nuova riflessione da parte dell’Amministrazione Comunale con tutti i soggetti interessati, che tenga insieme capacità di accoglienza e condizioni di lavoro e sicurezza per chi opera in quei settori, siano essi dipendenti pubblici o del privato sociale.

Abbiamo chiesto un incontro con gli assessori competenti per affrontare le criticità e individuare insieme delle soluzioni idonee per affrontare il tema.

Riteniamo che l’accoglienza, la sicurezza sul lavoro e la sicurezza dei cittadini debbano tornare ad essere elementi non divergenti nella nostra città".

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio stampa

