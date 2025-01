Aperte le iscrizioni per le scuole d’infanzia 2025-26 a Poggibonsi

Aperte da domani, 21 gennaio, le iscrizioni per l’anno scolastico 2025-2026 per le scuole dell’infanzia comunali, Mastro Ciliegia in via Sangallo e La Tartaruga a Luco. Le iscrizioni saranno aperte fino al 4 febbraio.

Possono essere iscritti i bambini e le bambine residenti che abbiano compiuto o compiano il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2025 e non superino alla stessa data il sesto anno di età. La domanda di iscrizione dovrà essere presentata, pena l’esclusione, anche per coloro che già frequentano le scuole comunali e che, per la medesima sede scolastica, avranno la precedenza assoluta.

Per una funzionale programmazione del servizio le iscrizioni devono essere presentate in una sola scuola (comunale o statale).

Iscrizioni online. La domanda può essere effettuata esclusivamente online collegandosi al sito web dell’Amministrazione (è necessario essere in possesso dello SPID).

Le iscrizioni sono condizionate al numero dei posti disponibili per cui nel caso in cui dopo aver predisposto la graduatoria le domande di nuova iscrizione fossero superiori ai posti disponibili, il 6 febbraio alle 18 presso l’Accabì si procederà ad effettuare il sorteggio fra domande con gli stessi requisiti.

Coloro che sono interessati al servizio di ingresso anticipato (7,30/8,00 o 8,00/8,30) alla scuola dell’infanzia di Mastro Ciliegia possono presentare domanda online inserendo la richiesta con la relativa specifica nella domanda (e quindi entro e non oltre il 4 febbraio 2025). Come sempre la possibilità è riservata ad un numero limitato di utenti per i quali verrà formata una graduatoria.

Coloro che vorranno usufruire del servizio di trasporto scolastico potranno presentare richiesta dal 1° al 28 febbraio 2025

Info e bando sono disponibili sul sito nell’apposita sezione insieme al progetto educativo 0-6. Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Istruzione nelle ore di apertura (telefono 0577 986342).

Supporto nella compilazione delle domande. I cittadini che ne hanno necessità potranno chiedere assistenza ai Punto Digitale Facile attivati presso la Misericordia, la Pubblica Assistenza, Auser, Avis e Ufficio Relazione con il Pubblico negli orari di apertura.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa

Notizie correlate