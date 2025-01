Le musiche degli autori internati nei campi di concentramento per la Giornata della Memoria a Livorno

Le Associazioni dell’antifascismo ANPI, ANPPIA, ANEI, ANED, in collaborazione con il Conservatorio Pietro Mascagni e Istoreco, con il Patrocinio del Comune di Livorno e della Comunità Ebraica di Livorno, in occasione della Giornata della Memoria propongono alla cittadinanza un Concerto che si terrà Lunedì 27 Gennaio alle ore 17.30 nell’Auditorium C. Chiti del Conservatorio Pietro Mascagni, via Galileo Galilei 40.

Saranno eseguiti pezzi musicali di musicisti rinchiusi nei campi, sconosciuti ai più, intervallati da brevi interventi di presentazione. Le musiche saranno eseguite dagli allievi e dai docenti del Conservatorio.

Per ricordare, divulgare e riflettere sulla memoria tramite la musica, parte ancora viva di quei compositori, in quanto essa riesce a trasmettere il loro vissuto che nella quotidianità si trasformò in tragedia. Questo deve aiutare tutti, esecutori, pubblico, ad operare perché ciò che è stato non si ripeta.

L’ingresso è gratuito ed aperto alla cittadinanza.

Sempre in occasione della Giornata della Memoria Lunedì 27 gennaio alle ore 21 alla Goldonetta (via Carlo Goldoni 83) avrà luogo la lettura scenica di “Chi porterà queste parole?”, opera di Charlotte Delbo, drammaturga e resistente francese (di origini italiane), sopravvissuta all’orrore di Auschwitz.

Questa iniziativa è presentata e voluta da Istoreco, ANPI, ANPPIA, ANED e ANEI, sostenuto dalla Fondazione Goldoni con il patrocinio del Comune di Livorno.

L’allestimento è di Alessia Cespuglio, la traduzione di Federica Quirici e le musiche di Antonio Ghezzani.

