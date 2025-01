Il Museo di Storia Naturale di Pisa fa record di visitatori nel 2024, sono oltre 77mila. Ecco i progetti futuri

Il Museo di Storia Naturale dell'Università di Pisa celebra un 2024 di grande successo e si prepara a un 2025 ricco di novità e iniziative. Nel corso dell’anno appena concluso, il Museo ha registrato numeri straordinari, confermandosi un punto di riferimento per il pubblico e per le scuole:

77.492 visitatori , segno di un crescente interesse verso le sue collezioni e attività (un nuovo record rispetto agli anni precedenti);

, segno di un crescente interesse verso le sue collezioni e attività (un nuovo record rispetto agli anni precedenti); 8 mostre temporanee di grande successo , tra cui la mostra "Inconsapevoli invasori", dedicata alle specie aliene e visitabile ancora fino al 25 gennaio;

, tra cui la mostra "Inconsapevoli invasori", dedicata alle specie aliene e visitabile ancora fino al 25 gennaio; 55 eventi che hanno animato la vita culturale del Museo, offrendo occasioni di approfondimento, divulgazione scientifica e intrattenimento dedicati a pubblici con età ed esigenze diversificate; 18480 fra alunni e insegnanti , 789 classi e 1650 visite e attività educative . Una presenza significativa di scuole delle province limitrofe, ma anche da tutta la regione e da tutta l’Italia, che hanno permesso a studenti di ogni età di scoprire le meraviglie della natura e della scienza;

che hanno animato la vita culturale del Museo, offrendo occasioni di approfondimento, divulgazione scientifica e intrattenimento dedicati a pubblici con età ed esigenze diversificate; , e . Una presenza significativa di scuole delle province limitrofe, ma anche da tutta la regione e da tutta l’Italia, che hanno permesso a studenti di ogni età di scoprire le meraviglie della natura e della scienza; 38 eventi di accoglienza e inclusione psicosociale di pubblici con bisogni specifici e disabilità, con percorsi personalizzati e di accompagnamento alla conoscenza del museo, per la socializzazione e il benessere delle persone, in collaborazione con associazioni, centri diurni e RSA.

“Siamo molto contenti di questi risultati, sia per la qualità delle iniziative che abbiamo promosso sia per la risposta del pubblico e in particolare delle scuole. È stato un anno di lavoro intenso - di cui ringrazio tutto il personale del Museo, i nostri giovani collaboratori, il personale esterno - perché ciascun visitatore potesse vivere nel nostro Museo un'esperienza interessante e piacevole. E anche per preparare le prossime novità”, dichiara la direttrice Elena Bonaccorsi.

Guardando al futuro, infatti, il 2025 si preannuncia altrettanto ricco di proposte e iniziative. Tra i principali progetti spicca l’apertura di una mostra di grande rilievo: il 14 febbraio 2025 inaugurerà una straordinaria esposizione dedicata ai dinosauri, pensata per affascinare visitatori di ogni età e approfondire l’evoluzione di questi straordinari abitanti del passato. Sarà una delle principali attrazioni del Museo per l’anno nuovo e in concomitanza alla mostra verranno proposti eventi a tema quali conferenze, presentazioni di libri, attività didattiche, incontri per famiglie e molto altro.

"Come Amministrazione comunale - commenta il Sindaco, Massimiliano Ghimenti - riteniamo il Museo di Storia Naturale un vero e proprio patrimonio del territorio. Il numero dei visitatori, raggiunto grazie alla ricchezza dell'offerta stabile ed all'apporto di mostre temporanee sempre molto interessanti, unito alla qualificata offerta formativa delle scuole, fa del Museo un vero e proprio esempio. Ed ogni visitatore che arriva a Calci rappresenta un'opportunità di conoscenza per la Valgraziosa. Ecco perché siamo pronti a cogliere ed accogliere nuove sfide insieme alla Direttrice ed allo straordinario personale di tutto il Museo".

Il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa continua così a rappresentare un luogo di scienza, cultura e dialogo con il territorio, rafforzando il suo impegno nella divulgazione e nella valorizzazione del patrimonio naturalistico e scientifico.

Fonte: Museo di Storia Naturale dell'Università di Pisa - Ufficio Stampa

Notizie correlate