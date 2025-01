Rischio idrogeologico, a Carrara il convegno toscano organizzato da Ance

L’analisi dei dati attuali, le azioni che potrebbero essere intraprese per mitigare il rischio, l’operatività nei cantieri e le emergenze. Si parlerà di questo nel primo convegno toscano sul rischio idrogeologico organizzato da Ance Toscana Giovani, Ance Toscana e Ance Toscana Costa, in programma venerdì a Carrara: "Il futuro è nelle nostre mani. Azioni e strategie per la tutela del territorio", venerdì 24 gennaio 2025, dalle ore 14, nella sede della Camera di Commercio Massa Carrara (piazza 2 Giugno, Carrara).

Un incontro con esperti del settore, per approfondire lo stato di salute del nostro territorio e stimolare un dibattito su come intervenire in modo tempestivo sulle aree a rischio; tra i protagonisti il direttore del Cresme (Centro Ricerche di Mercato) Lorenzo Bellicini e il direttore della Fondazione Earth and Water Agenda, Mauro Grassi; mentre a confrontarsi in una tavola rotonda saranno Michele Silicani, Sustainable Engineering; Giacomo Bugliani, consigliere della Regione Toscana, Samuele Segoni, Università degli Studi di Firenze e Andrea Biancolini di Ance Toscana Giovani. Infine, a fare gli onori di casa saranno il presidente Ance Toscana Costa, Werther Cacciatori; la presidente di Ance Toscana Giovani, Chiara Frangerini e il presidente di Ance Toscana, Rossano Massai.

L’evento è stato organizzato anche grazie a D'Amore e Lunardi, Laboratorio Delta, Fassa, Coppola Compressori, Comacchio, Tecnopali Apuana.

Fonte: Ufficio stampa

