Effrazioni nella ex scuola in centro a Fucecchio

Una finestra forzata e segni di permanenza da parte di estranei all’interno della ex scuola Landini Marchiani di Fucecchio, immobile destinato a possibile nuova sede dei Carabinieri. È quanto emerso da un controllo effettuato questa mattina, mercoledì 22 gennaio, da Carabinieri e Polizia Municipale che, accompagnati dalla sindaca Emma Donnini, sono intervenuti a seguito di segnalazioni pervenute anche da parte di cittadini.

Dal sopralluogo è stata rilevata la forzatura di una delle finestre del primo piano, nonché segni evidenti di permanenza all’interno dell’edificio. In accordo con le forze dell’ordine e con il cantiere comunale, sono così stati concordati la messa in sicurezza delle finestre attraverso l’installazione di grate in ferro e un intervento di pulizia straordinaria dell’immobile, del giardino e dell’adiacente Vicolo delle Carbonaie.

“La nostra amministrazione ritiene le ex Landini Marchiani uno spazio fondamentale - commenta la sindaca Donnini -. L'edificio, destinato a possibile nuova sede dei Carabinieri con elevazione a Tenenza, deve divenire un presidio territoriale importante. Siamo in attesa di risposte in merito alla prosecuzione dei lavori con questa destinazione. Se così non fosse, in alternativa all'attuale progetto, si potrebbe pensare ad un edificio destinato ad ospitare la Stazione dei Carabinieri e la sede dell'ufficio territoriale della Polizia, che potrebbero lavorare in sinergia usufruendo anche di locali attigui. Alla base c'è comunque la sicurezza, elemento prioritario per il benessere di tutti i cittadini".