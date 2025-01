Giornata della memoria all'Università di Pisa: eventi, spettacoli e letture per ricordare le vittime dell'Olocausto

In occasione del Giornata internazionale della memoria, l’Università di Pisa organizza una serie di eventi gratuiti aperti al pubblico, fra spettacoli teatrali, reading e presentazioni.

Il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa e il TeatroInBìLiKo di Cascina, in collaborazione con il Museo Nazionale della Certosa, organizzano per domenica 26 gennaio 2025, alle ore 10.30 e alle ore 15.30, lo spettacolo del TeatroInBìLiKo 'L’ultimo Zazou'. Lo spettacolo, tratto dall’autobiografia di Pierre Seel, ha per tema la tragedia dei 'triangoli rosa' (i deportati omosessuali), vittime innocenti della società e dello sterminio. La partecipazione è gratuita previa prenotazione obbligatoria da effettuarsi tramite email all'indirizzo teatroinbiliko@hotmail.it. Per maggiori informazioni, visita questo link.

'Voci dall’Inferno. Dante nelle testimonianze dei sopravvissuti ai Lager' è il titolo del progetto di ricerca che viene presentato lunedì 27 gennaio alle 16,30 nella Chiesa di Santa Eufrasia del Sistema Bibliotecario di Ateneo dell’Università di Pisa (Via dei Mille, 13, Pisa). Il progetto, nato nel 2018, mira a creare un archivio digitale completo di testimonianze non letterarie, sia scritte che orali, dei sopravvissuti ai campi di concentramento nazisti analizzando la presenza del lessico e delle allusioni dantesche. Per maggiori informazioni, visita questo link.

Il 30 gennaio 2025, ore 21.00 al Teatro Nuovo (Piazza della Stazione 16, Pisa) va in scena il reading artistico musicale La giostra nel cielo, una produzione BINARIO VIVO: testo e regia di Annick Emdin, con Francesco Pelosini e Cecilia Bartoli e il coordinamento di Carlo Scorrano e musiche dal vivo di Erik Satie La giostra del cielo narra la storia vera di Irena Sendler, infermiera polacca che salvò 2500 bambini dall’inferno del ghetto di Varsavia, trascrivendo i loro nomi su dei fogli che nascose con cura dentro a dei barattoli prima di dar loro un nome diverso ed affidarli a famiglie ariane o agli istituti. L’evento è a cura del CIDIC, il Centro per l’innovazione e la diffusione della cultura dell’Università di Pisa. Lo spettacolo è ad ingresso libero (fino ad esaurimento posti). È possibile prenotare un biglietto a questo link. Per maggiori informazioni, visita questo link.

Fonte: Università di Pisa - Ufficio Stampa

Notizie correlate