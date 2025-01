Rinviati i lavori alla rete idrica a Fucecchio

Acque comunica che a causa di sopraggiunte problematiche tecniche, i lavori sulla rete idrica nel comune di Fucecchio, inizialmente programmati per oggi, mercoledì 22 gennaio, sono rinviati a data da destinarsi. Pertanto, il servizio idrico a San Pierino sarà regolarmente garantito. Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

