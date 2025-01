Riparte 'La città dei lettori' con Gianrico Carofiglio e Federico Maria Sardelli

Ripartono con due grandi nomi della cultura contemporanea – Gianrico Carofiglio e Federico Maria Sardelli – gli incontri letterari de 'La città dei lettori', il progetto a cura di Fondazione CR Firenze e Associazione Wimbledon APS, diretto da Gabriele Ametrano, che nel weekend torna alla Biblioteca Comunale di Bagno a Ripoli, Firenze (via Belmonte 38), con i primi appuntamenti del 2025 (ingresso gratuito fino a esaurimento posti, info www.lacittadeilettori.it).

Si parte venerdì 24 gennaio alle 17.30 con Carofiglio, autore di racconti, romanzi e saggi sempre in vetta alle classifiche dei best seller, che in dialogo con Gabriele Ametrano presenterà l’ultimo lavoro edito da Einaudi: 'Elogio dell’ignoranza e dell’errore'. Fin da bambini impariamo che se sbagliamo prendiamo un brutto voto, non veniamo promossi, non facciamo carriera, in certi casi addirittura perdiamo il lavoro e la stima degli altri. Sbagliare è violare le regole, sbagliare è fallire. Per l’ignoranza, se possibile, i contorni sono ancora più netti: l’ignoranza relega alla marginalità. Ma in realtà l’errore è una parte inevitabile dei processi di apprendimento e di crescita, e ammetterlo è un passaggio fondamentale per lo sviluppo di una mente aperta. Così come osservare con simpatia la nostra ignoranza è spesso la premessa per non smettere di stupirsi per le meraviglie della scienza, dell’arte, della natura. Prendendo spunto da pensatori come Machiavelli, Montaigne e Sandel, ma anche da Mike Tyson, Bruce Lee e Roger Federer, Gianrico Carofiglio racconta la gioia dell’ignoranza consapevole e le fenomenali opportunità che nascono dal riconoscere i nostri errori. Una riflessione su due parole che non godono di buona fama. Un’allegra celebrazione della nostra umanità.

Avanti sabato 25 gennaio alle 17.30 con Sardelli, saggista, direttore d’orchestra, compositore, pittore e autore satirico protagonista della rinascita vivaldiana dei nostri tempi. E proprio a Antonio Vivaldi sarà dedicata la lezione che Sardelli offrirà al pubblico: una lectio che proporrà un approfondimento storico e letterario sul musicista e compositore veneziano attraverso le pubblicazioni – tutte edite da Sellerio – 'L’affare Vivaldi, 'Il volto di Vivaldi' e 'Lucietta. Organista di Vivaldi'.

“La Città dei lettori è ormai di casa a Bagno a Ripoli – dichiara il sindaco Francesco Pignotti – e grazie a lei ancora una volta la nostra biblioteca apre le sue porte a due ospiti che non hanno bisogno di presentazioni. Carofiglio il 24 gennaio e il Maestro Sardelli l’indomani, accompagneranno il pubblico in un viaggio all’insegna della letteratura e dell’arte. Arricchendo la proposta culturale del nostro comune con nuove occasioni di confronto e riflessione”.

