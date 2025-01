Un incidente è avvenuto a Pisa in via Aurelia Nord nella serata del 22 gennaio, dopo le 18.30. Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate frontalmente.

Il personale dei vigili del fuoco ha estratto il conducente di una delle due vetture affidandola al personale sanitario, poi ha messo in sicurezza le auto coinvolte nel sinistro e i luoghi dell’intervento. I feriti sono stati trasportati all’ospedale in codice giallo. Sul posto i sanitari e le forze dell'ordine.