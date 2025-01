I Carabinieri hanno svolto un servizio di prevenzione in Garfagnana e Media Valle per contrastare reati predatori e truffe agli anziani. Durante i controlli, un 40enne di Borgo a Mozzano è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio dopo essere stato trovato con 43 grammi di hashish e un bilancino di precisione. Ha tentato di disfarsi della droga gettandola da ponte Pari, ma i militari l'hanno recuperata. L'uomo è stato denunciato alla Procura di Lucca.