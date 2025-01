In occasione dell’apertura dell’Anno giudiziario presso la Corte d’appello di Firenze, domani sabato 25 gennaio è in programma un presidio di Fp Cgil davanti al Palazzo di Giustizia in viale Guidoni, ore 10-12, per denunciare le carenze organiche e chiedere assunzioni, la stabilizzazione dei precari Pnrr, una strategia seria per l’informatizzazione e il rinnovo del Contratto integrativo vecchio di 15 anni. “Bisogna far funzionare la giustizia”, dice la Fp Cgil.

Fonte: Ufficio Stampa