Lega Fucecchio organizza una raccolta di firme "a sostegno delle forze dell'ordine"

Domani 25 gennaio 2025 a Fucecchio, presso l'area a parcheggio fronte supermercato COOP di Via di Fucecchiello, ad un'apposita postazione allestita per l'occasione, dalle ore 9,30 alle ore 14 la Lega Salvini Premier organizzerà una raccolta di firme a sostegno delle Forze dell'Ordine e delle proposte leghiste nel Disegno di Legge Sicurezza. Potranno firmare tutti i cittadini ma in particolare l'invito è rivolto ai residenti nei Comuni di Fucecchio, Cerreto Guidi e del basso Valdarno fiorentino.

Sarà presente tra gli altri il vicesegretario provinciale di Firenze e segretario comunale di Fucecchio, Marco Cordone che in merito dichiara:" La Lega è sempre stata, è, e sempre sarà al fianco delle Forze dell'Ordine e della Polizia Municipale che lavorano ogni giorno per la Sicurezza di tutti noi ed essendo i territori di cui ci occupiamo strategici tra l'Empolese Valdelsa, il basso Valdarno fiorentino ed il Comprensorio del Cuoio, territori comprendenti il sistema Collinare delle Cerbaie che interessa la Città Metropolitana di Firenze e 3 Province, Pisa, Lucca e Pistoia, infestato dallo spaccio della droga, gli stessi meritano più uomini e mezzi delle Forze dell'Ordine sul territorio e noi saremo sempre al loro fianco. Ricordo inoltre la nostra proposta, reiterata più volte nel corso degli anni di dotare le Polizie locali di pistole ad impulsi elettronici Taser".

