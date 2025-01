Luccasenzabarriere odv torna ad Altopascio: mappate altre 18 attività

Altopascio sempre di più alla portata di tutti: Luccasenzabarriere Odv torna nella cittadina del Tau per portare avanti il percorso di mappatura delle attività pubbliche e private presenti sul territorio, con l’obiettivo di valutarne l’accessibilità e i servizi offerti. L’associazione, già attiva ad Altopascio nel 2021, è tornata in questi giorni per realizzare una nuova fase della mappatura, lavorando insieme ad alcuni studenti e studentesse dell’Isi Pertini di Lucca. Questo lavoro sarà integrato in SenzaBarriere App, l’applicazione che monitora e traccia l’accessibilità di luoghi e attività sul territorio, offrendo informazioni utili e aggiornate.

“Da anni collaboriamo con Luccasenzabarriere per rendere il nostro territorio sempre più inclusivo– spiega l’assessore al welfare e al benessere di comunità, Valentina Bernardini –. Questa nuova fase di mappatura ci consente di continuare a lavorare affinché le attività del territorio siano davvero alla portata di tutti. Un percorso che si inserisce nel lavoro portato avanti per arrivare all’adozione del PEBA, il piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche, costruito con il Garante dei diritti delle persone con disabilità e con tutte le associazioni del nostro territorio impegnate su questo tema”.

“In questa seconda fase abbiamo mappato 18 nuove attività, includendo sia realtà che non avevano aderito nel 2021 sia attività di nuova gestione – aggiunge Domenico Passalacqua, presidente di Luccasenzabarriere Odv –. Ad oggi, nell’applicazione SenzaBarriere App sono presenti un totale di 66 attività di Altopascio, tra pubbliche e commerciali, distribuite non solo nel capoluogo, ma anche nelle frazioni di Badia Pozzeveri, Marginone e Spianate. Siamo soddisfatti di questo risultato e vogliamo ringraziare i commercianti e l’amministrazione comunale per la disponibilità e l’entusiasmo con cui hanno partecipato a questo progetto”.

Fonte: Ufficio Stampa

