Montemurlo l’incontro tra Comune e Regione per la sicurezza idraulica del territorio

Questa mattina, presso il Municipio di Montemurlo, il sindaco Simone Calamai ha accolto l’assessora regionale all’ambiente e alla protezione civile, Monia Monni, insieme a rappresentanti del Genio Civile regionale e altri funzionari tecnici. L’incontro è stato un’importante occasione per fare il punto sugli interventi eseguiti in seguito all’alluvione del 2 novembre 2023 e discutere delle azioni future riguardanti il reticolo idrografico del Comune.

Interventi sul reticolo idrico: focus su Bagnolo e Stregale

Tra i principali temi trattati, vi sono stati gli interventi previsti sui torrenti Bagnolo e Stregale, che rappresentano due aree prioritarie per la sicurezza idraulica del territorio. Sul torrente Bagnolo, si procederà con operazioni di ricavatura ed eliminazione di una parte dei detriti accumulati nel letto del corso d’acqua, al fine di migliorarne il deflusso. Per quanto riguarda il torrente Stregale, è prevista la realizzazione di una briglia definitiva a monte, con l’obiettivo di interrompere il trasporto di materiale solido che si accumula nell’alveo, contribuendo così a ridurre i rischi di esondazione.

Questi interventi costituiscono il punto di partenza di un piano più ampio e strutturato, basato sui risultati dello studio idraulico commissionato dalla Regione Toscana. Lo studio, che sarà presentato nel mese di marzo, offrirà una valutazione dettagliata e definitiva delle azioni necessarie per mettere in sicurezza l’intero reticolo idrografico comunale e avviare la fase di progettazione.

Coordinamento istituzionale e priorità

“L’incontro di oggi è stato fondamentale per aggiornare lo stato di avanzamento dello studio idraulico che la Regione Toscana ha deciso di sviluppare, facendo di Montemurlo uno dei primi comuni su cui si è scelto di avviare un’analisi così approfondita,” ha dichiarato il sindaco Simone Calamai. “Entro marzo avremo una visione chiara degli interventi necessari, grazie a due studi che procedono in parallelo: quello del Genio Civile sul reticolo idrografico e quello di Publiacqua sul drenaggio urbano. Questo lavoro integrato ci permetterà di definire una strategia complessiva per la sicurezza idraulica del territorio.”

Nel corso dell’incontro, la Regione ha confermato il finanziamento di 700 mila euro per il significativo intervento di riqualificazione dell’impianto di sollevamento dell’Agnaccino, realizzato dal Consorzio di Bonifica Medio Valdarno. Si tratta di un intervento di grande rilevanza per la sicurezza idraulica, in particolare per la protezione dell’abitato di Oste.

Il sindaco ha inoltre sottolineato l’importanza di rispettare i tempi previsti e di collaborare con la Regione Toscana per individuare i canali di finanziamento necessari. “Le risorse rappresentano una sfida cruciale. Abbiamo richiesto al governo un finanziamento per gli interventi strutturali classificati come ‘lettera D’, per un valore complessivo di 97 milioni di euro, che speriamo venga accolto quanto prima,” ha aggiunto Calamai.

Dialogo con i cittadini e sopralluogo a Bagnolo

Durante la mattinata, si è tenuto anche un incontro con il comitato dei cittadini di Bagnolo, che ha offerto un’opportunità di confronto diretto tra istituzioni e comunità locale. L’incontro è stato seguito da un sopralluogo presso il torrente Bagnolo, nella strada per cava Pianali, zona Orti, per valutare da vicino le criticità del territorio.

L’amministrazione comunale ribadisce il proprio impegno nel garantire la sicurezza idraulica del territorio, affrontando con determinazione le problematiche emerse e lavorando a stretto contatto con Regione, Genio Civile e cittadini per costruire un futuro più sicuro e sostenibile per Montemurlo.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate