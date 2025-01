Centrodestra per Empoli, mozione per realizzare e recuperare bagni pubblici

Il gruppo consiliare "Centrodestra per Empoli", nelle persone del Capogruppo Andrea Poggianti e del Vice-Capogruppo Gabriele Chiavacci, ha presentato una mozione per il prossimo Consiglio Comunale di Empoli volta a potenziare i servizi di bagni pubblici nella città di Empoli. La proposta nasce dalla consapevolezza dell'importanza di queste strutture per cittadini, turisti e visitatori, soprattutto per categorie vulnerabili come anziani, bambini e persone con disabilità.