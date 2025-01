Distretto conciario Santa Croce, la parlamentare PD Bonafè: "Settore in crisi, servono aiuti subito" 

"Il Distretto Conciario di Santa Croce sull'Arno, tra Firenze e Pisa, rappresenta un modello virtuoso capace di coniugare tradizione ed innovazione. La crisi che sta colpendo il settore della moda non sta risparmiando purtroppo questo territorio: le ore di cassa integrazione raddoppiano e i volumi di esportazioni si riducono di oltre il 21 per cento secondo degli ultimi dati. Sono quindi necessari interventi urgenti per salvare un patrimonio di professionalità ed eccellenze famoso in tutto il mondo": è quanto dichiara la vice presidente dei deputati Pd Simona Bonafè, dopo aver incontrato venerdì 24 gennaio, alcune imprese di tale distretto al Consorzio Conciatori di Ponte a Egola.

"Il settore moda ha bisogno adesso di aiuti concreti. Oggi il Ministro Urso rivendica di aver stanziato risorse con un Disegno di Legge di natura governativa e quindi non ancora disponibili: il testo dovrà infatti essere discusso dal Parlamento e passeranno mesi prima che le norme vengano approvate definitivamente. Per velocizzare e concretizzare gli aiuti al comparto ho presentato emendamenti a sostegno dei lavoratori e delle pmi della moda al Decreto Emergenze, attualmente in discussione alla Camera. Occorre agire subito o molte imprese chiuderanno": conclude Simona Bonafè.