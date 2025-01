Empoli-Bologna, i provvedimenti alla viabilità 

Sabato 25 gennaio 2025, allo stadio ‘Castellani Computer Gross Arena’, si giocherà la partita Empoli-Bologna. Fischio d’inizio alle 20.45.

L’apertura dei cancelli sarà come sempre due ore prima del fischio d’inizio, alle 18.45. Saranno aperti i settori di Curva Sud per i tifosi ospiti e gli spalti del settore Nord Ovest per i tifosi empolesi. Per la tifoseria ospite sarà riservato il parcheggio antistante al Palaramini.

I vari divieti di sosta nel perimetro dello stadio saranno in vigore a partire dalle 16.45 fino al termine dell’incontro: si sta parlando in particolare di via della Maratona, dall’ingresso su via delle Olimpiadi fino a via Barzino (zona fontanello); i divieti di sosta valgono anche per i residenti. Si ricorda che l’ingresso in quest’area e nella zona di via De Coubertain e di via del Pentathlon è consentito solo ai residenti muniti di apposita autorizzazione. Coloro che risiedono nelle aree interdette alla circolazione durante le partite al ‘Castellani’ sono invitati a munirsi di una specifica autorizzazione da richiedere via email al comando di polizia municipale di Empoli, al seguente indirizzo di posta elettronica: empoli.mobilita@empolese-valdelsa.it, allegando copia della carta di circolazione del veicolo e documento d’identità: l’autorizzazione viene rilasciata subito e permette l’ingresso nell’area interdetta durante le partite.