Savino Del Bene pronta per la trasferta contro Volley Bergamo

Raggiunto un nuovo obiettivo stagionale, ovvero la qualificazione ai Quarti di Finale di Champions League come prima testa di serie di tutto il torneo europeo, la Savino Del Bene Volley si accinge a disputare la settima e ultima sfida del mese di gennaio.

Per la ventesima giornata di Serie A1, Herbots e compagne si dirigeranno alla volta di Bergamo per affrontare le orobiche di coach Carlo Parisi al Pala Facchetti di Treviglio. Una sfida delicata quella di domenica, contro un avversario ben conosciuto ma sempre molto agguerrito, e che metterà in palio punti importanti per entrambe le formazioni reduci da un’ultima giornata avara di risultati.

La sfida contro il Volley Bergamo è programmata per domenica 26 gennaio alle ore 17:00.

EX E PRECEDENTI

Una sola giocatrice della Savino Del Bene Volley ha militato nel Volley Bergamo 1991, si tratta di:

Giulia Gennari, palleggiatrice classe ‘96, aggregata al club bergamasco per il biennio 2022-2024 e di cui è stata capitana nell’ultima stagione.

Nel Volley Bergamo 1991, sono invece due gli ex dell’incontro:

Martina Armini, libero classe ‘02, nell’ultima stagione nelle fila della squadra toscana con cui ha raggiunto la storica finale scudetto;

Carlo Parisi, tecnico classe ‘60, al timone della Savino Del Bene Volley nelle stagioni 2017-2018 e 2018-2019.

Quello di domenica sarà il dodicesimo scontro ufficiale (il terzo stagionale) tra le due formazioni, con le toscane capaci di aggiudicarsi dieci delle undici sfide disputate. L’ultima contesa con le orobiche corrisponde ai Quarti di Finale di Coppa Italia, in cui le biancoblù sono riuscite a staccare il pass per la Final Four di Bologna in virtù della vittoria in quattro set a Palazzo Wanny. La miglior marcatrice dell’incontro è stata Ekaterina Antropova (25), seguita da Carol (16) e Herbots (14).

LE PAROLE DI COACH MARCO GASPARI

“Bergamo fino a questo momento è una squadra che merita un applauso per la propria costanza, qualità e crescita. Giocano in casa in un palazzetto non facile e lo dimostra anche l’approccio al match contro Conegliano. Le abbiamo già affrontate sia in campionato che in Coppa Italia ma sempre in casa e quindi mi aspetto una gara molto difficile, anche perché Bergamo sta cercando di scalare quante più posizioni possibili in classifica e viene da un risultato negativo a Vallefoglia. Ci sarà voglia di riscatto per entrambe le formazioni, per questo mi aspetto una gara complicata dove dovremo essere attenti e soprattutto in cui dovremo battere come abbiamo iniziato a fare da metà di ogni set nella sfida con Bielsko–Biała.”

LE AVVERSARIE

Non è più una sorpresa il Volley Bergamo di Carlo Parisi, vera e propria rivelazione della Serie A1 e sesta potenza del campionato italiano. Sebbene si tratti di una squadra giovane, con diverse giocatrici alla prima esperienza in Italia, le orobiche hanno mostrato sin dall’inizio della stagione una buona continuità di gioco, certificata anche dagli undici successi sinora centrati.

Al netto, dunque, di un’ottima stagione sportiva, la sfida della diciannovesima giornata ha visto Mlejnkova e compagne soccombere nello scontro diretto di metà classifica contro la Megabox Vallefoglia, permettendo il sorpasso in graduatoria ad una cinica Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 vincente in casa ai danni della CDA Volley Talmassons Fvg.

Positiva ancora una volta la prova della cubana Cesè Montalvo, top scorer delle sue con 17 punti, confermandosi la seconda miglior interprete nel ruolo con 290 realizzazioni stagionali, alle spalle della sola Avery Skinner (295). In doppia cifra anche la capitana Michaela Mlejnkova (14 punti e il 45% di positività in ricezione) e l’opposta Vittoria Piani (11).

Conferme che giungono anche dal fondamentale del servizio, con ben due atlete del Volley Bergamo nella Top 10 delle migliori battitrici della Serie A1: Linda Manfredini, al quarto posto con 29 ace, e Vittoria Piani, al sesto con 24 battute vincenti.

Per la sfida di domenica il Volley Bergamo dovrebbe scendere in campo con Evans in diagonale con Piani, le due bande Mlejnkova e Montalvo con al centro il duo Strubbe-Manfredini. Il libero è Armini.

IN TV

La partita tra il Volley Bergamo 1991 e la Savino Del Bene Volley sarà visibile in diretta previo abbonamento sulle piattaforme di Volleyball World TV. Ricordiamo che, inserendo al momento della registrazione il codice SCANDICCI10, sarà possibile usufruire del 10% di sconto sull’abbonamento.

