A Pescaglia i carabinieri hanno arrestato un 44enne marocchino, senza fissa dimora e con precedenti per spaccio, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Lucca. L’uomo era già stato arrestato in flagranza il 24 aprile, quando i Carabinieri lo avevano sorpreso a cedere droga a una donna. Durante la perquisizione erano stati trovati hashish, cocaina, una sostanza da taglio e denaro.