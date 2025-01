Recuperati due scooter rubati a Cascina: uomo denunciato per ricettazione

La polizia municipale di Cascina ha portato a termine una brillante operazione che ha permesso di ritrovare due scooter rubati e fermare un cittadino extracomunitario, denunciato per ricettazione. “Mi congratulo con la nostra polizia municipale – ha detto il sindaco Michelangelo Betti – per l’attività di indagine che ha consentito di rintracciare due mezzi rubati e fermare l’autore dei furti. L’aver esteso l’orario di servizio degli agenti, con turni anche serali, permette di avere un miglior controllo del territorio e aumentare la sicurezza dei cittadini”.

L’operazione è stata effettuata nelle prime ore della mattinata di venerdì 24 gennaio: seguendo alcune informazioni arrivate al comando, tre pattuglie della polizia municipale di Cascina, sia in divisa che in borghese, si sono appostate nei campi a controllo di tutte le vie di accesso a un’abitazione situata nelle immediate vicinanze della via Arnaccio. Dopo alcune ore di attesa, un cittadino extracomunitario è stato quindi intercettato e bloccato a bordo di uno scooter. Tra l’altro dagli accertamenti il mezzo è risultato esser stato rubato a Livorno negli ultimi mesi dell’anno passato. Una volta fermato l’uomo, estendendo le ricerche nell’area agricola esterna all’abitazione, è stato ritrovato un ulteriore scooter, risultato anche questo oggetto di furto.

Gli agenti hanno quindi accompagnato il soggetto al comando della municipale: l’uomo, dopo l’iter di rito, è stato denunciato a piede libero per ricettazione. I due scooter sono stati invece riconsegnati immediatamente ai legittimi proprietari. Solo nell’ultimo triennio la municipale cascinese è riuscita a rintracciare sul territorio 26 veicoli tra auto, camper e motoveicoli che erano stati rubati.

