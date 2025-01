A Castiglione della Pescaia sono in corso le ricerche di un kitesurfer disperso in mare. L'allarme è stato dato nel tardo pomeriggio da una coppia che ha notato una luce intermittente in acqua. Vigili del fuoco e guardia costiera stanno perlustrando la zona, nonostante non siano state segnalate persone scomparse. Le operazioni sono rese difficili dal forte vento di scirocco.

