Anziano trovato morto nel suo appartamento a Scandicci

Un uomo di 84 anni è stato trovato senza vita nel suo appartamento di Scandicci, nei pressi della chiesa di San Bartolomeo in Tuto. Ancora ignote le cause della morte. A dare l’allarme, ieri sera, sarebbero stati i vicini. I carabinieri intervenuti non hanno trovato segni di effrazione ed è stata disposta l’autopsia per individuare le cause del decesso.

