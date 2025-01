Una pizzeria è stata teatro di un incendio a Pontedera, in via Verdi. Le fiamme, per motivi ancora da chiarire, sono divampate verso le 9 della mattina di martedì 28 gennaio.

Sul posto i vigili del fuoco di Pisa che hanno estinto le fiamme, le quali avevano preso delle legna accatastate sotto il forno. Il personale dei vigili del fuoco ha messo tutto in sicurezza. Non ci sono feriti.