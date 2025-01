Provocò la morte di una 95enne dopo scippo: condannato a 7 anni di carcere

Un 37enne di Arezzo è stato condannato a 7 anni di carcere per omicidio preterintenzionale e rapina in rito abbreviato. Il 26 giugno 2024, durante uno scippo nel centro di Arezzo, aveva strattonato una 95enne facendola cadere e provocandole gravi traumi, tra cui la frattura di un femore. Ricoverata in ospedale, l’anziana è deceduta dopo un mese. La condanna è stata ridotta di un terzo grazie al rito abbreviato.

