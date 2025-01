Scomparsa la neo-laureata Christiana Navone, lutto per UniSi

Profondo cordoglio all’Università di Siena per la prematura scomparsa della neo-laureata Christiana Navone, avvenuta per una malattia che ne ha spezzato la giovane vita.

La Dottoressa Christiana Navone si era laureata in Dentistry and Dental Prosthodontics lo scorso 24 luglio. Malgrado una lunga e dolorosa malattia, era riuscita a completare brillantemente il percorso di studio e di tirocinio pratico, conseguendo la laurea abilitante presso l’Università di Siena con il massimo dei voti e la lode.

I colleghi e docenti che l’hanno conosciuta durante il suo percorso universitario ne ricordano la dolcezza, la forza, il coraggio, e non ultime la determinazione e la gentilezza davvero fuori dal comune. Christiana Navone, originaria di Napoli, lascia un vuoto enorme in tutti coloro che l’hanno conosciuta e amata.

Il Rettore Roberto Di Pietra si stringe attorno alla famiglia ed a tutta la comunità accademica in questo momento di profondo dolore.

Fonte: Università di Siena - Ufficio Stampa

Notizie correlate