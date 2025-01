Incendio alle ex officine Galileo a Firenze

I vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti per un incendio alle ex officine Galileo. Il rogo è scoppiato verso le 17 in via Alderotti.

Sul posto è stata inviata la squadra di terra che ha effettuato lo spegnimento dell’incendio di masserizie e verificato l'eventuale presenza di persone rimaste coinvolte.

Presenti in via precauzionale anche il personale sanitario del 118, la Polizia di Stato e Polizia Locale.

