Un incendio è scoppiato ieri sera intorno alle 20 in un'abitazione a Calcinaia, in strada Vicinale delle Piagge, causando due feriti, trasportati in ospedale. I vigili del fuoco sono intervenuti, estinguendo le fiamme che avevano coinvolto un magazzino e un ricovero attrezzi, evitando che l'incendio si propagasse. Le cause dell'incendio sono in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti anche il 118 e i carabinieri.