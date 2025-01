La Regione Toscana potenzia le cure palliative

Più posti letto negli hospice distribuiti sul territorio. Ma anche la garanzia di avere cure in ospedale e il consolidamento di quelle a domicilio. Questi gli obiettivi per il 2025, in linea con quanto fatto fino ad oggi, che la giunta regionale enuncia nel piano di potenziamento per le cure palliative che ha ricevuto il via libera nell’ultima seduta. Tra i traguardi da raggiungere nel corso dell’anno anche l’implementazione delle cure palliative precoci, di supporto alla qualità della vita dei pazienti, e l’erogazione delle cure palliative per l’età pediatrica in tutto il territorio. Per centrare gli obiettivi sarà ampliata la rete di assistenza locale, coinvolgendo enti del terzo settore.

L’ormai noto decreto ministeriale 77 che ha definito le linee guida per la riorganizzazione dell’assistenza sanitaria territoriale prevede che, entro il 30 gennaio di ogni anno, le Regioni adottino una strategia di potenziamento del servizio per arrivare a raggiungere, entro il 2028, il 90 per cento della popolazione interessata.

“Insieme alle aziende stiamo facendo un grande lavoro per centrare gli obiettivi - spiega l’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini – Ma non è solo una questione di esiti, perché potenziare le cure palliative nella realtà significa offrire assistenza ad un numero maggiore di persone con patologie croniche complesse. Una nostra priorità, alla luce anche del nuovo modello di assistenza territoriale che stiamo costruendo”

I risultati conseguiti nel 2024

I monitoraggi delle Asl certificano numeri in crescita e una strada verso il progressivo raggiungimento degli obiettivi previsti dal decreto. Per quanto riguarda le unità cure palliative si è passati da 26 nel 2023 a 30 nel 2024 con un incremento del 15 per cento. I posti letto in hospice per pazienti adulti nel 2023 erano 185 e sono passati a 206 nel 2024, con un incremento di 21 unità.

Nel 2024 è cresciuto anche il numero di assistiti dalle cure palliative, passando dai 7897 pazienti del 2023 agli 8400 del 2024 (+6,4%). Sono stati invece 4167 i pazienti complessivamente assistiti in hospice, residenziale e semiresidenziale: 371 in più rispetto all’anno precedente (+9,8%).

