Trattori, il corteo al porto di Viareggio: i pescatori non aderiscono

Settanta mezzi agricoli in corteo hanno protestato da Migliarino (Vecchiano) fino a Viareggio. I trattori hanno raggiunto il porto a suon di clacson e con bandiere tricolori.

"Stato di crisi, ora!" è lo slogan della mobilitazione unitaria degli aderenti al Coapi, il coordinamento agricoltori italiani che a Viareggio avrebbe voluto condividere le sue posizioni coi pescatori ma, spiegano gli agricoltori, "non hanno aderito". Si tratta di una realtà variegata e autonoma che non si riconosce in nessuna delle associazioni di categoria sebbene la Cia abbia dato il suo appoggio esterno alla manifestazione.

Sono diverse le richieste avanzate dal coordinamento: la più importante è una dichiarazione di stato di crisi socio economica delle categorie, in modo da dare la possibilità, alle amministrazioni locali di poter intervenire direttamente a sostegno della categoria.

"Siamo a Viareggio perché volevamo unirci anche ai pescatori per protestare insieme, ma non hanno aderito - ha dice Marco Paganelli uno dei portavoce - Il presidente Eugenio Giani probabilmente si è già mosso, ora stiamo indagando perché evidentemente lui favorisce certe categorie rispetto ad altre".

"Hanno aderito tutti i" pescatori dei "porti in Italia con la sola eccezione di quello di Viareggio - sottolinea Paganelli, è l'unico che è rimasto fuori e non aderisce".

La responsabile del pescatori di Viareggio, Alessandra Malfatti, ha dichiarato che la mancata adesione all'iniziativa dei contadini "è perché non condividono i motivi della protesta".

