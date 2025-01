Fa volo di 5 metri dopo essere stato investito su cavalcavia, grave un 20enne

Grave incidente questo pomeriggio a Pietrasanta dove un ragazzo di circa 20 anni è stato investito sul cavalcavia Barsacchi a Viareggio, tra via Matanna e via Aurelia Nord, ed è stato sbalzato nel campo sottostante. La caduta sarebbe di 5-6 metri. Il grave incidente è avvenuto intorno alle ore 14.30. Il ragazzo ha riportato politrauma ed è stato portato con Pegaso in codice rosso all’ospedale di Cisanello.

