Pierpaolo Spollon sale sul palco dello Shalom con 'Quel che provo dir non so'

Domenica 2 febbraio alle ore 17.15, al teatro Shalom di Empoli, si terrà lo spettacolo 'Quel che provo dir non so' di Matteo Monforte e Pierpaolo Spollon.

Lo spettacolo, prodotto da Stefano Francioni Produzioni, sarà diretto da Mauro Lamanna e avrà come tema centrale l’esplorazione delle emozioni.

La prevendita dei biglietti è effettuabile presso il botteghino del teatro venerdì e sabato dalle 17 alle 19.

Prezzi: 25 € primo settore, 22 € secondo settore.

Notizie correlate