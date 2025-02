Arrestato a Pistoia per 'traffico di migranti e sfruttamento del lavoro'

La polizia ha arrestato a Pistoia un uomo ricercato per traffico di migranti e sfruttamento del lavoro nell’ambito di un’organizzazione criminale dedita al reclutamento e all’impiego di cittadini georgiani in condizioni di caporalato. Il sospettato era sfuggito alla cattura il 30 gennaio durante un'operazione della Squadra mobile di Crotone, che aveva portato all’arresto di nove persone.

L’uomo, ritenuto l’autista del gruppo, è stato individuato nella notte del 31 gennaio a bordo di un minivan che circolava per le strade cittadine. Il veicolo, utilizzato dall’organizzazione per il trasporto di migranti, ha attirato l’attenzione di una Volante della questura di Pistoia, che ha fermato il mezzo per un controllo. A bordo c’erano otto cittadini georgiani, tra cui il ricercato.

Gli agenti hanno inoltre accertato che cinque dei georgiani erano irregolari in Italia: quattro hanno ricevuto un ordine di allontanamento, mentre uno è stato trasferito in un Centro per i Rimpatri per il rimpatrio in Georgia.

L’operazione è stata condotta in collaborazione con il Servizio Centrale Operativo e l’Interpol, e le indagini proseguono per chiarire il motivo della presenza del ricercato a Pistoia e i suoi eventuali contatti nella zona.

