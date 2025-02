Cerbaie, blitz delle forze dell'ordine: smantellate alcune postazioni utilizzate per lo spaccio

Prosegue la lotta allo spaccio nei boschi delle Cerbaie. Dopo un'attenta analisi delle aree boschive frequentate da consumatori provenienti da tutta la Toscana, i Carabinieri della Compagnia di Empoli hanno coordinato un'azione mirata nell'area. È stata così condotta un'operazione congiunta con il Comandante della Stazione di Fucecchio Pietro Pirina, coadiuvati dall'amministrazione comunale con mezzi di supporto e agenti della Polizia Municipale, durante la quale sono state smantellate postazioni stanziali, recuperando materiale altamente inquinante e oggetti per il bivacco anche notturno. L'incursione dell'Arma dei Carabinieri non è stata un evento spot ma un'azione inserita in un più ampio presidio che tutte le forze dell'ordine stanno attuando sul territorio. "Ringrazio pubblicamente tutte le forze dell'ordine per la continua interlocuzione con l'amministrazione - commenta la sindaca di Fucecchio Emma Donnini - nell'ottica di una visione lungimirante di sicurezza per il nostro Comune".

