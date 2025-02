Decine di auto danneggiate nella notte a Viareggio, in un mese oltre 100 casi

Nella notte, una decina di auto sono state danneggiate in via Burlamacchi, nel centro di Viareggio, con i vetri infranti dai ladri in cerca di oggetti di valore. Il fenomeno non è nuovo: dall'inizio dell'anno, oltre 100 veicoli sono stati colpiti in diverse zone della città, tra cui via Ponchielli e l’ex Telecom.

Recentemente, anche i vetri di due banche in centro sono stati danneggiati. Gli episodi hanno suscitato allarme tra i cittadini, che chiedono maggiori controlli e pene severe per i responsabili. Le indagini sono in corso.

