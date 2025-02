Frana al Cencione, FdI: "Consolidare il versante, problema noto da anni"

Il capogruppo di Fratelli al Comune di San Miniato, Francesca Bruni, interviene sulla frana del parcheggio del Cencione. Stamani abbiamo appreso della frana da via Garibaldi alla valle del Cencione, evento preannuncuato da tempo. Fino dalla costruzione dell'ascensore della valle del cencione erano apparsi necessari interventi di consolidamenro del crinale sovrastante.

Sono passati gli anni, sono stare tagliate le piante forse inadatte, ma pur sempre utili ,e ' stata fatto un intervento di terra armata senza affrontare il problema nella sua globalità. La pioggia è stata insistente, ma il cambiamento climatico ci ha abituato a questi eventi. Ora che è avvenuta la frana con danni fortunatamente solo ai mezzi e non alle persone, il problema dovrà essere affrontato in modo definitivo dall'Amministrazione comunale per consolidare il versante tutto e per garantire la messa in sicurezza di corso Garibaldi unica strada d accesso da nord est a San Miniato e per garantire la sicurezza del parcheggio stesso e delle persone che ne usufruiscono.

Si auspica un intervento tempestivo e risolutivo da parte dell'Amministrazione comunale.

Francesca Bruni

Capogruppo Fratelli d'Italia