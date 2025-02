Frana al Cencione, 4 auto nel fango ma nessuna persona coinvolta, parcheggio chiuso

Una piccola frana di fango, ceppe di alberi e alcuni alberi di piccole dimensioni è avvenuto poco dopo la mezzanotte di ieri al parcheggio del Cencione di San Miniato alto. Lo smottamento si è abbattuto su 4 auto in sosta situate dopo l'ingresso del parcheggio poco prima dell'ascensore.

Sono intervenuti sul posto subito i Vigili del Fuoco, la protezione civile e i Carabinieri. Sul posto da subito anche il sindaco Simone Giglioli, con l'assessore alla protezione civile Marco Greco. Intervenuta anche la polizia municipale.

"Ci si è attivati subito per rimuovere il fango dalle auto e verificare che nessuno vi fosse intrappolato dentro - spiega il sindaco Simone Giglioli - la frana ha praticamente diviso in due il parcheggio, ma per fortuna non ci sono state persone coinvolte e ora stiamo lavorando per riaprirlo".

Il fango è il materiale franato è stato rimosso grazie ai mezzi di Bottai group che è stata attivata per questo.

Il parcheggio è stato subito chiuso al transito di auto e pedoni e ora si lavora per capire le ragioni dello smottamento e la messa in sicurezza e riaprire quanto prima il parcheggio, in attesa dei lavori di ripristino del fronte franato.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

