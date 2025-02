Giuseppina Sgandurra insignita dell'alta onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito motu proprio l'alta onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana alla professoressa Giuseppina Sgandurra, riconoscendone il valore del lavoro scientifico e il contributo significativo nel campo della disabilità in età evolutiva: “Per il supporto offerto alla ricerca con coinvolgimento e professionalità”:

Professore Associato dell'Università di Pisa al Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale e Responsabile del Laboratorio INNOVATE (Innovative Technologies in Neurorehabilitation) presso l’IRCCS Fondazione Stella Maris di Calambrone, la professoressa Sgandurra (49 anni), si è distinta per il suo impegno nel sociale e per il sostegno ai bambini con disabilità, contribuendo a innovazioni tecnologiche che migliorano la qualità della vita dei bambini con difficoltà motorie.

A “convincere" il Capo dello Stato a conferirle l'alta onorificenza non sono stati solo i risultati accademici e scientifici, ma anche la sua visione e il suo incoraggiamento ai giovani ricercatori. Le parole della professoressa Sgandurra: ”Siate audaci! Quando hai un’idea progettuale non lasciarti scoraggiare dai possibili insuccessi ma continua a prendertene cura perché nel tempo, come in un percorso di gestazione e di nascita, essa crescerà e maturerà con te, finché essa si concretizzerà", rappresentano un invito alla determinazione e alla perseveranza nella ricerca.

Il prestigioso riconoscimento assume carattere di innovazione anche per la nomina in combinata con il ricercatore Giovanni Arras, a cui l’invito della Professoressa Sgandurra idealmente si rivolgeva e che oggi ricopre il ruolo di dottorando in Intelligenza Artificiale presso l’Università di Pisa. Giovanni Arras, 29 anni, laureato in Filosofia a Pisa e di origine sarde, si è infatti avvicinato al mondo della ricerca grazie al progetto europeo AINCP, dedicato alla validazione clinica dell'intelligenza artificiale per la riabilitazione personalizzata dei bambini con Paralisi Cerebrale, progetto di cui la Professoressa Sgandurra è responsabile. Il giovane ricercatore era stato attratto proprio da questo appello che riguardava un ambito di ricerca pioneristico a favore di una condizione di disabilità, quella della Paralisi Cerebrale, che lo riguarda in prima persona.

Da sempre la Professoressa Sgandurra è un’alleata della comunità delle famiglie con bambini e ragazzi con Paralisi Cerebrale, come Giovanni Arras, e la sua attività di ricerca si caratterizza proprio per il coinvolgimento attivo delle persone con disabilità anche in ambito accademico. Altra testimonianza recente del suo impegno a favore dei piccoli pazienti con disturbi del neurosviluppo è l’inaugurazione del Centro Ambulatoriale Pediatrico di Riabilitazione Tecnologica a Eliopoli, un polo innovativo dedicato alla riabilitazione robotica e digitale per bambini. Questa struttura unica in Italia riunisce esperti di diversi settori, tra cui clinici, ingegneri e data scientist, per collaborare con le famiglie nello sviluppo e nella sperimentazione di soluzioni tecnologiche all’avanguardia.

L’alta onorificenza verrà conferita in presenza, direttamente dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, presso il Palazzo del Quirinale il 26 febbraio alle 11,30.

Il conferimento dell'onorificenza alla professoressa Giuseppina Sgandurra rappresenta un importante riconoscimento del valore della ricerca applicata alla neuro-riabilitazione e dell’’impatto che l’innovazione scientifica può avere nella vita delle persone con una disabilità di Paralisi Cerebrale, la condizione di disabilità fisica più diffusa nell’infanzia.

Workers In Florence - Mi Riconosci? sezione Toscana - Collettivo d’Ateneo - Studenti di Sinistra - Spartaco Firenze - Studenti autorganizzati fiorentini