Ignora il divieto di avvicinamento alla moglie cui era sottoposto, arrestato un quarantenne

I Carabinieri della Stazione di Cecina, su ordine della Procura della Repubblica di Livorno, hanno eseguito a carico di un uomo oltre la quarantina di origini del nord Africa un provvedimento che aggrava la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, nella fattispecie la moglie, commutandola in custodia cautelare. Questo a seguito delle valutazioni scaturite dalle sue reiterate condotte in violazione delle prescrizioni cui era sottoposto.

L’uomo, indiziato di maltrattamenti ai danni della congiunta, reato per il quale era stato denunciato in stato di libertà a metà dello scorso anno, era stato destinatario di allontanamento dalla casa familiare e da divieto di avvicinamento alla parte offesa, rafforzato dal braccialetto elettronico. Ciò nonostante, l’indagato in più occasioni era stato sorpreso e controllato dai carabinieri in violazione della misura cautelare.

Segnalate tempestivamente le condotte penalmente rilevanti alla Magistratura competente, la stessa ha concordato con le risultanze investigative ed ha richiesto e ottenuto dal locale Tribunale Ufficio del Gip, l’emissione di una misura cautelare proporzionalmente più grave nonché valutata adeguata, che è stata puntualmente irrogata. L’uomo è stato individuato proprio a casa della moglie ed è stato condotto in carcere.

Trattandosi di indagini preliminari, la penale responsabilità dell’indagato sarà valutata dal Giudice in sede dibattimentale e pertanto da ritenersi definitivamente accertata solo con sentenza irrevocabile.

