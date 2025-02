Il sindaco di Vinci visita l’Irsoo: "Sul territorio è punto di riferimento nel campo della formazione"

Daniele Vanni, sindaco di Vinci, ha visitato l’Irsoo, Istituto di Ricerca e di Studi in Ottica e Optometria, che ha sede a Vinci, in Piazza della Libertà, e che costituisce “una realtà del nostro territorio, con una storia importante nel campo della formazione in ambito tecnico, scientifico, professionale e sanitario relativamente all’ottica, all’optometria e allo studio delle scienze della visione”, come lo stesso primo cittadino ha avuto modo di ribadire nel colloquio che ha avuto con Laura Boccardo, direttrice dell’istituto, durante la visita.

Insieme a loro anche Francesco Marzocchini, assessore all’istruzione del Comune di Vinci.

Boccardo ha guidato Vanni e Marzocchini attraverso le aule e i laboratori, dove sindaco e assessore hanno incontrato gli studenti, impegnati nelle lezioni teoriche su materie fortemente professionalizzanti (ottica, optometria, lenti a contatto) o in attività pratiche, che si svolgono nei laboratori optometrici, dove si impara a misurare la vista e applicare le lenti a contatto, o ancora nei laboratori di lenti oftalmiche, dove si impara a montare gli occhiali.

“È stata l'occasione per salutare gli studenti e i docenti in vista degli open day che si terranno nelle prossime settimane per le iscrizioni ai corsi del nuovo anno - ha detto Daniele Vanni.

Ringrazio Laura Boccardo la direttrice dell'istituto, per la disponibilità e per aver illustrato a me e all'assessore Marzocchini i punti di forza dell'Irsoo, tra cui una percentuale di occupazione lavorativa prossima al 100% in tempi brevi per gli studenti che si formano presso la scuola”.

Fra le sue attività l'Irsoo propone corsi di formazione di base, di aggiornamento professionale e di formazione continua per gli operatori del settore, facendo della formazione uno dei temi centrali della propria attività.

Vanni ha inoltre notato come l’Irsoo “si pone gli obiettivi di formare le nuove leve del lavoro nel settore dell’ottica e in quello dell’optometria, nonché di riqualificare e specializzare i lavoratori già in attività, in modo da assicurare loro le massime opportunità di permanenza nel mercato del lavoro con prestazioni professionali dagli standard elevati, in linea con lo stato dell’arte del progresso tecnico e scientifico.

All’attività di formazione si affianca, da qualche anno, un'attività di sperimentazione e ricerca che permette di riversare i risultati del lavoro svolto sui corsi di educazione continua, in un processo di crescita culturale, scientifica e professionale che accomuna i partecipanti ai corsi e i docenti dell’Istituto”.

“Ringraziando il sindaco e l’assessore per la loro visita – aggiunge Laura Boccardo, direttrice dell’istituto –, tengo a sottolineare come Irsoo sia una realtà fortemente legata al territorio, e tutti gli studenti fuori sede che trascorrono qui due o tre anni per studiare ottica, poi restano per sempre legati affettivamente a Vinci. Siamo orgogliosi del piccolo contributo che Irsoo può dare allo sviluppo del territorio e per questo reputiamo di grandissimo valore l’amicizia e la collaborazione con l’amministrazione comunale”.

L’Irsoo in numeri

L’anno accademico in corso ha visto circa 60 nuove immatricolazioni, fra studenti lavoratori e studenti a tempo pieno, alcuni dei quali sono fuori sede e con una percentuale di studenti che arrivano dall’estero.

Attualmente, l’Irsoo conta 160 studenti, suddivisi nei tre anni previsti dal piano didattico.

“A questi, si aggiungono circa 500 ottici o operatori del settore che nel 2024 sono venuti a Vinci almeno una volta per fare un corso di aggiornamento”, come fa sapere la Direzione dell’istituto.

Open Day

L’Irsoo, Istituto di Ricerca e di Studi in Ottica e Optometriale organizza inoltre alcune date in cui poter visitare la struttura e avere familiarità con la sua proposta didattica e il percorso formativo offerto.

Ci saranno infatti tre open day, in cui sarà possibile visitare la scuola e ricevere informazioni:

-domenica 23 febbraio alle 11.00;

-domenica 23 marzo alle 11.00;

-domenica 13 aprile alle 11.00.

Tutte le informazioni sono sul sito irsoo.it.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

