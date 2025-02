Maltempo Toscana, il Cecina esonda a Montescudaio e tocca i 7,4 metri. La situazione in Toscana

Il fiume Cecina ha esondato a monte, nel Comune di Montescudaio espandendo la portata d'acqua nei laghetti lungo la provinciale. Messa in allerta anche una famiglia che abita nei pressi. Ci sono state due frane, una delle quali ha interrotto una strada vicinale in località Fonte Marina, ora rimossa, un'altra c'è in località Fiorino. L'amministrazione comunale ha aperto il COC e prosegue nel monitoraggio del flusso del fiume Cecina e del reticolo minore. La piena è attesa a Cecina nelle prossime, all'idrometro di Steccaia il fiume toccava i 7,4 metri.

Segnalate ancora precipitazioni attive, da parte della protezione civile, in particolare davanti alla costa livornese e in estensione fino alle province di Lucca, Pistoia e Prato. Fiumi in piena in molti bacini idrografici.

Pisa

Nel pisano l'Era, affluente dell'Arno, era a un colmo di piena di 7 metri a Capannoli (Pisa), ma sotto il secondo livello di guardia. A San Miniato si è verificata una frana al parcheggio del Cencione e quattro auto sono finite sotto fango e detriti.

Firenze e Prato

Nell'area pratese, l' Ombrone al secondo livello di guardia nella piana di Poggio a Caiano, a 5,2 metri, mentre il Bisenzio era al primo livello a San Piero a Ponti, frazione di Campi Bisenzio (Firenze), ma in diminuzione. Nessuna criticità è rilevata lungo l'Arno.

A Firenze, il maltempo ha causato la caduta di un grosso pino su due auto parcheggiate in piazza Savonarola, senza provocare feriti. I vigili del fuoco, intervenuti con un’autogru per la rimozione dell'albero, hanno effettuato circa 20 interventi tra la sera e la mattina, occupandosi anche di alberi pericolanti, rami caduti e allagamenti in cantine e abitazioni a livello del piano di campagna.

Empolese Valdelsa

A Vinci, nell'Empolese Valdelsa, si registra un'altra frana su via Pistoiese, dopo la frazione di Salvino, a pochi metri dal confine con Lamporecchio.

Giani: "Piogge in attenuazione, non ci sono situazioni gravi"

Il presidente della Toscana, Eugenio Giani, ha aggiornato sulla situazione del maltempo nella regione, segnalando che le "precipitazioni in attenuazione" ma con una "linea temporalesca attiva sulla costa livornese, isola d'Elba, province di Lucca, Pisa e Massa Carrara". Per quanto riguarda i fiumi, ha riferito che il "colmo di piena del Cecina" è già "transitato a Steccaia" e sta attraversando Cecina al secondo livello di guardia. Nella notte, il "colmo di piena dell'Era a Capannoli (Pisa)" è passato "7 metri sotto il secondo livello di guardia", mentre a Ponsacco è atteso al primo livello. Nel Pratese, l'"Ombrone pistoiese al secondo livello di guardia a Poggio a Caiano" è in diminuzione, così come il "fiume Bisenzio al primo livello" a San Piero a Ponti. Commentando la situazione da Sesto Fiorentino, Giani ha dichiarato che "ad ora non risultano situazioni di particolare gravità nonostante le piogge" e che gli "interventi di prevenzione stanno funzionando".

