Nave incagliata, terminata la stesura panne anti-inquinamento

A Marina di Massa proseguono le operazioni per la messa in sicurezza della nave mercantile Guang Rong, incagliata contro il pontile il 28 gennaio a causa di una tempesta. Oggi è stata completata con successo la sistemazione di panne anti-inquinamento: panne assorbenti vicino alla nave e panne galleggianti più esterne, per contenere eventuali fuoriuscite di carburante.

L'ispezione subacquea dello scafo, prevista per oggi, è stata rinviata a causa della scarsa visibilità. Intanto, si valutano le modalità più idonee per svuotare i serbatoi della nave, che contengono oltre 100 tonnellate di gasolio.

