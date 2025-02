Opposizioni abbandonano aula, botta e risposta PD-Cdx: "Sindaco non è dittatore, rispettare le minoranze e le critiche"

"Ci stupiamo delle grottesche dichiarazioni del capogruppo Cristina Bortoli secondo le quali noi agiremo per preconcetti". Dichiarano i consiglieri comunali Andrea Parri, Alessandro Scipioni, Manuela Mussetti ed Egidio Varrecchia in merito alle dichiarazioni della capogruppo del PD Vinci sulla decisione dei consiglieri di opposizione di abbandonare l'Aula durante il Consiglio Comunale di mercoledì 29 gennaio al momento del voto sulal riorganizzazione dell'Ente.

"Il PD non può pensare di avere a che fare con un'opposizione compiacente ed assoggettata. La decisione di lasciare l'aula è stata abbracciata da tutte le opposizioni, che pur hanno sensibilità politiche differenti. Ed è una decisione che deriva dal fatto che non è stata fornita la documentazione quando richiesta. Ma bensì mandata solo in extremis appena poche ore prima del Consiglio Comunale, quando per giorni c'è stato negato il diritto a poter prendere visione di un documento. Praticamente c'è stato chiesto di votare la fiducia a scatola chiusa. Un documento complesso di 120 pagine per giorni non poteva essere conosciuto dai consiglieri comunali. Ma avrebbe dovuto essere studiato in poco più di quattro ore. Questa non è la prima volta che ci troviamo davanti ad un atteggiamento arrogante ed inconciliabile con la volontà di andare avanti nell'ambito di un confronto sereno e trasparente. Capiamo che questa amministrazione è nelle mani di giovani inesperti che possono commettere errori, ma c'è un rispetto doveroso ed immancabile delle regole democratiche che deve essere preteso da tutti coloro che rappresentano le istituzioni. Il sindaco è il primo cittadino ed ha il dovere di agire nel rispetto delle istituzioni. Non si tratta di un dittatore democraticamente eletto. Bisogna smetterla di continuare ad indignarsi, fare gli scandalizzati e bollare come irresponsabile qualsiasi critica. La critica fa parte della democrazia. Chi fa politica nelle istituzioni democratiche deve accettare e rispettare che la minoranza porti avanti il suo diritto/dovere di controllo e di critica responsabile".