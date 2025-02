Piaggio, CISL: "40 assunzioni a tempo indeterminato dal 17 febbraio"

E’ stato sottoscritto giovedì 30 gennaio l’accordo sulle stabilizzazioni e le assunzioni alla Piaggio di Pontedera, per quaranta lavoratori a tempo indeterminato.

“Un successo per quanto riguarda il nostro sindacato - afferma Flavia Capilli segretaria FIM CISL Toscana - visto i grandi sforzi di dialogo degli ultimi tre anni con la direzione della Piaggio. Anche quest’anno siamo riusciti, in un periodo dove si parlava solo di cassa integrazione, a trovare la quadra per il bene dei lavoratori e chiudere un accordo importante".

"Al tavolo delle trattative l’accordo è stato firmato dalla FIM, UILM e UGL. Le contrattazioni - spiega Capilli - sono partite lunedì 27 gennaio, giovedì sera siamo riusciti a chiudere l'accordo. A partire dal 17 febbraio partirà il primo slot di assunzioni, che tra la primavera e l'estate, arriverà a quaranta posti di lavoro complessivi, tutte a tempo indeterminato nel settore operaio. Tra aprile e maggio inoltre oltre ai quaranta posti a tempo indeterminato l'azienda assumerà un buon numero di persone a tempo determinato per i lavori stagionali. Resta inteso che questo accordo precede il turnover. Si tratta di uscite volontarie per quei lavoratori fragili o vicini alla pensione che vorranno cessare la loro attività lavorativa. L'azienda a fronte di tali richieste, sarà pronta ad agevolare i lavoratori. Però ci tengo a precisare che nessuno manda via nessuno e la decisione di poter lasciare prima, il posto di lavoro, sarà solo volontaria. Al termine di questo accordo possiamo dire senza presunzione che la Piaggio, riparte in maniera rinnovata in questo inizio del 2025", conclude Flavia Capilli.

Fonte: CISL - ufficio stampa

