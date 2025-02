Ruba in un supermercato e viene arrestato, rilasciato con divieto di ritorno nella provincia

A Viareggio, un 40enne marocchino è stato arrestato per rapina impropria in un supermercato Esselunga dopo aver rubato superalcolici nascosti sotto il giubbotto. Scoperto dalle guardie private, ha cercato di fuggire strattonandole, ma è stato fermato dai carabinieri allertati dal 112. La refurtiva è stata recuperata e restituita al supermercato. Dopo una notte in camera di sicurezza, il giudice ha convalidato l'arresto ma ha disposto la sua liberazione, vietandogli il ritorno nella provincia di Lucca.

Notizie correlate