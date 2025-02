Un arresto in flagranza, due denunce, ben 96 persone e 25 autovetture controllate dai Carabinieri di Pontedera a gennaio

Sono state complessivamente controllate ben 96 persone (di cui 29 già censiti), 25 autovetture e diversi esercizi di somministrazione e di ristorazione, da parte dei Carabinieri della Compagnia di Pontedera, nel corso del mese di gennaio 2025. Servizi di controllo del territorio e di perlustrazione delle aree ritenute maggiormente sensibili, con l’obiettivo di dare una concreta risposta in termini di sicurezza ai cittadini.

Durante queste attività, i militari dell’Arma di Pontedera hanno tratto in arresto un giovane per il reato di rapina, in quanto è stato colto nella flagranza mentre, dopo essersi avvicinato ad un altro coetaneo ed averlo aggredito e minacciato, gli aveva sottratto il cellulare. Per fortuna lo smartphone è stato subito riconsegnato al giovane ragazzo.

L’attenzione dei militari si è concentrata anche sulla circolazione stradale, con l’obiettivo di rendere più sicure le strade del centro, avendo proceduto al deferimento di due stranieri rispettivamente per aver mostrato una patente falsa e per essere stato sorpreso alla guida senza patente - peraltro con la recidiva biennale, che rende ancora più grave la violazione.

In aggiunta, nel corso dei fine settimana, sono stati svolti tre servizi “ad alto impatto” che si sono concentrati nelle aree della stazione ferroviaria, del terminal autobus, della zona attorno alla piazza Vittime dei Lager Nazisti e del corso Matteotti, nel week end al centro dello shopping.

In questa ottica l’impegno dei Carabinier di Pontedera proseguirà anche nei prossimi mesi, con l’obiettivo di continuare a garantire la sicurezza in tutte le zone della città.

Notizie correlate