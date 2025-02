Urban Lab San Jacopino: una vera e propria visione del quartiere

“Valorizzare l’identità di un quartiere, trasformare un luogo in una comunità e dimostrare che attraverso la cultura e la socialità si può costruire sicurezza”, questa è la visione che l’Associazione di Promozione Sociale Urban Lab San Jacopino, diffonde nella primissima periferia di Firenze.

Urban Lab San Jacopino è una realtà emergente nata il 25 novembre 2024 per volere di alcuni abitanti del Quartiere 1, a nord ovest del centro storico della Città metropolitana di Firenze.

Tra gli obiettivi, trasformare il quartiere in un laboratorio sociale, un luogo di sperimentazione che permetta alle persone di ritrovare il senso di appartenenza e riscoprire il piacere del vivere insieme.

Antonella Di Noia, Presidente di Urban Lab San Jacopino dichiara: ”Valorizzare l’identità di un quartiere significa conoscere la sua storia, riscoprire le sue radici e valorizzarne le specificità. Eventi culturali, laboratori per grandi e per piccini, dare voce agli abitanti di San Jacopino per sentirsi parte di un progetto comune attraverso una rete che li sostenga e li valorizzi. Tutto questo, è Urban Lab San Jacopino.”

“Per diventare i protagonisti del cambiamento, è indispensabile la partecipazione degli abitanti del quartiere. Arginare il problema della sicurezza si può, ma non senza il coinvolgimento di tutti” conclude Di Noia.

La Presidente ed il Consiglio Direttivo riceveranno gli organi di stampa per la presentazione dell’Associazione Giovedì 6 febbraio alle ore 12.30 presso la Sala Macconi di Palazzo Vecchio a Firenze.

Fonte: Ufficio Stampa