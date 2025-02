Vicini alla comunità: Banca Alta Toscana dona un defibrillatore al Circolo di Montorio a Quarrata

Il defibrillatore rappresenta un’importante risorsa nella gestione delle emergenze cardiache e un prezioso strumento che contribuirà alla sicurezza e al benessere dei membri della comunità.

“Sebbene Montorio non disti molto da un presidio sanitario – dichiara Marco Lunardi, socio del Circolo - la presenza di un dispositivo di questo genere è fondamentale per la risposta rapida ed efficace nelle circostanze critiche. Siamo molto grati a Banca Alta Toscana per averci muniti di un defibrillatore”.

È stata collocata un’apposita teca all’esterno dell’edificio che ospita il Circolo e permetterà a ciascun cittadino di usufruirne. Infatti, oltre ad un piccolo gruppo già attivo nella Croce Rossa, è in programma un corso di primo soccorso per tutti gli abitanti di Montorio.

“Essere vicini alle comunità del territorio è un impegno che Banca Alta Toscana porta avanti sempre con attenzione - ha dichiarato il presidente della Banca Alberto Vasco Banci. Dotare gli abitanti di una frazione di uno strumento salvavita come un defibrillatore, è un esempio di come desideriamo prenderci cura della salute e della sicurezza dei nostri concittadini”.

La cerimonia di consegna ha visto la partecipazione dei cittadini, del Sindaco di Quarrata Gabriele Romiti e Alberto Vasco Banci, presidente della Banca Alta Toscana.

Fonte: Ufficio Stampa

