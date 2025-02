Abc perde contro Legnaia all'overtime

Si chiude nel peggiore dei modi la prima fase di campionato dell’Abc Solettificio Manetti. All’atto finale l’Olimpia Legnaia si prende lo scontro diretto assicurandosi altri due punti importantissimi nell’economia della seconda fase. 73-79 il punteggio che lampeggia sul tabellone del PalaBetti, frutto di un overtime e di una gara rimasta senza un padrone fino agli ultimissimi giri di cronometro, quando due triple di Merlo hanno indirizzato la sfida. Ma a mettere la partita sulla via di Firenze sono state anche le lacune gialloblu, che nel punto a punto finale del tempo regolamentare, quando era necessario chiudere i giochi, hanno al contrario spalancato la strada all’affondo fiorentino.

Adesso una settimana di riposo, in attesa dei calendari della seconda fase e dell’ufficialità della classifica dei due gironi, A e B, che mostrerà la posizione e i punti con cui l’Abc Solettificio Manetti si presenterà alla corsa per la salvezza.

LA CRONACA

Quintetti

Abc: Gutierrez, Corbinelli, Lazzeri, Azzano, Nnabuife

Legnaia: Merlo, Stoch, Nepi, Scali, Cutuk

Dopo l’equilibrio che contraddistingue gli scambi iniziali, è di Legnaia il primo tentativo di allungo con un gioco da tre punti di Cutuk che scrive 6-10 dopo quattro giri di cronometro. Due azioni personali di Nnabuife tengono i gialloblu a contatto e Gutierrez da tre punti ristabilisce il -1 (11-12 a metà frazione). Dopo svariati errori da entrambe le parti, l’Abc passa a condurre con Corbinelli, ma la risposta fiorentina arriva immediata con Merlo che dall’arco ristabilisce il +2 legnaiolo, preludio al 17-19 alla prima sirena.

In un secondo quarto in chiaroscuro, con gli attacchi che faticano su entrambe le metà campo, Legnaia difende un possesso pieno di vantaggio fino a metà frazione, per poi allungare con Stoch e Pieri che provano a far decollare gli ospiti (21-30 al 17′). Negli ultimi tre giri di lancette, però, l’Abc alza l’intensità difensiva, mentre Nnabuife in mezzo all’area lima lo svantaggio, seguito da Corbinelli e Gutierrez che si sbloccano dall’arco e ristabiliscono il -1: 29-30 al 18′. Il nuovo sorpasso è lì dietro l’angolo, ed arriva proprio a firma Gutierrez, che si infiamma inventandosi due giocate d’autore che arrivano a suggellare un parziale di 13-0: 34-30 al 19′. E’ poi l’ex di turno, Alessandro Nepi, che nell’ultimo possesso manda tutti all’intervallo sul 34-32.

Il botta e risposta dall’arco tra l’altro ex Scali e Falaschi vale il 39-35 ed inaugura svariati minuti senza un padrone, con l’Abc che resta in controllo e Legnaia sempre a contatto (47-45 al 26′). Un grande recupero difensivo di Azzano innesca il contropiede di Ticciati per il 49-45, ma cinque punti di Stoch valgono la nuova parità e poi il sorpasso fiorentino: 49-50 al 29′, che diventa 52-54 alla terza sirena.

Nel rettilineo finale, a fronte delle disattenzioni castellane, Legnaia prende fiducia e tenta la fuga, con Tonello che firma il 57-64 a metà frazione. Mentre Gutierrez deve sedersi in panchina per raggiunto limite di falli, Ciano in penetrazione prova a tenere aggrappati i gialloblu, seguito da Azzano che ne mette tre dalla lunga distanza (62-66 al 38′). Corbinelli e Falaschi, chiamati sulla linea della carità, impattano a quota 66 quando parte l’ultimo giro di lancette, preludio al sorpasso a firma Falaschi quando mancano 33 secondi alla sirena (68-67). E in un finale concitato, sono proprio i vari passaggi in lunetta che rimandano il verdetto all’overtime: 70-70. Nei cinque minuti supplementari ben poco da segnalare, se non la freddezza di Merlo che punisce con due triple a distanza ravvicinata e mette i due punti sulla via di Firenze.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI – OLIMPIA LEGNAIA 73-79 dts

Abc Solettificio Manetti: Ciano 7, Rosi ne, Lazzeri 2, Ticciati 2, Corbinelli 11, Cicilano, Viviani ne, Falaschi 11, Azzano 10, Nnabuife 7, Cantini 2, Gutierrez 21. All. Manetti. Ass. Cantini, Ciampolini.

Stats totali: 15/36 (42%) da due, 9/27 (33%) da tre, 16/24 (67%) ai liberi, 38 rimbalzi (11 off, 27 dif), 9 assist.

Olimpia Legnaia: Landi, Castellani ne, Merlo 19, Sulina 2, Tonello 8, Scali 7, Stoch 11, Nepi 6, Del Secco 6, Cutuk 8, Senghor ne, Pieri 12. All. Russo. Ass. Nudo, Armellini.

Stats totali: 14/36 (39%) da due, 10/29 (34%) da tre, 21/31 (68%) ai liberi, 46 rimbalzi (17 off, 28 dif), 12 assist.

Parziali: 17-19, 34-32 (17-13), 52-54 (18-22), 70-70 (18-16), 73-79 (3-9)

Arbitri: Nocchi di Vicopisano, Cavasin di Rosignano Marittimo.